1名剛畢業的女網友日前求職不順利，面試幾間公司均未有下文，近日她再度面試1間大公司，對方總經理面談完直接要求加她的line，還說會安排適合職位，讓她相當開心地詢問網友「這樣是有機會嗎？」其他網友則笑說「恭喜總經理夫人」、「加line也太怪」；也有擔任人資的網友說可能僅是為方便快速聯絡、交待工作。

1名女網友在Dcard上發文表示，她在還沒畢業時就開始找工作，但求職好幾個月都沒有結果，申請了青年就業獎勵，必須在9月底前找到工作，因此近期感到相當焦慮，先前面試的幾間公司都沒有收到後續聯絡，沒想到她近日面試1間大公司，對方的總經理面試完後當場就加了她的LINE好友。

女子面試完被對方總經理要求加LINE，她問說這樣是有機會嗎？網友則回應可能僅是為方便快速聯絡、交待工作。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她與該公司總經理面談的過程相當愉快，對方也說部會排斥像她這樣剛畢業的社會新鮮人，對方加完她的LINE後說之後會安排適合的職缺，後續再通知她，她認為對方加LINE應該僅是為方便聯絡，當下沒有多想、也不敢拒絕，因此PO文詢問其他網友「想請問，我能認為這樣是有機會嗎？」

其他網友則留言說，「恭喜總經理夫人」、「加line很怪」、「一般不會加賴，商務聯絡也都用mail 除非很熟或你是合作對象，你小心他妻小抓狂」；不過也有人說通常小公司若老闆負責面試與通知，就會用line聯絡；也有自稱擔任人資的網友說，若是行銷、業務類的主管通常習慣直接用line聯絡，也有可能對方即是未來的直屬主管，加LINE純屬快速安排工作。