阿里巴巴集團今（12）天公布推動反性騷擾的機制化工作進展，包括四方面的行動。在強化組織保障方面，阿里巴巴集團成立工作環境委員會，作為反性騷擾在內的工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會彙報。

《錢江晚報》報導指出，集團副首席人力官蔣芳擔任工作環境委員會主席，首期成員由首席財務官武衛、首席人力官童文紅、首席法律顧問俞思瑛、首席風險官鄭俊芳等幾位女性高級管理人員組成。

委員會下設獨立工作團隊（AID團隊），負責就員工涉及性騷擾和性侵犯領域的投訴舉報事項進行調查，目前已開設舉報郵箱和緊急援助熱線。委員會還針對重大舉報成立專案覆議工作組，就調查出現的分歧進行覆核，保障各方的合法權益。

在制度層面，阿里將修訂此前的《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容。正在制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，強化對性騷擾零容忍。

此外還完善了與客戶和合作夥伴交往的行為準則，並明確性騷擾、性侵犯等惡性事件的投訴回應和應急處置機制，確保舉報通道暢通。

此外，阿里巴巴還著手建立一系列常態工作機制，已成立ALI-WE（反陋習小組），對集中反映的不當工作方式自查自清，包括但不限於酒桌陋習、低俗玩笑等在工作場合讓員工感到不適的方式。內部信還強調，「無條件支持員工拒絕勸酒等行為」。性別平等和健康職場文化也將納入到企業年度環境社會治理（ESG）評估報告中。

阿里巴巴還將定期組織反性騷擾和自我保護的員工培訓。已開通健康諮詢和法律援助熱線，為員工提供必要的支持和幫助。

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