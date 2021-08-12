大陸互聯網巨頭百度12日公布2021年第二季財報，數據顯示，百度第二季實現營業收入人民幣（下同）314億元，市場預估為309億元。第二季歸屬於百度的淨虧損則為5.83億元。

新浪科技報導，百度預計第三季營收約306億元至335億元區間，分析師預估則為331億元。第二季調整後公司營業利潤為56.5億元，經調整每ADS利潤15.41元。公布財報後，百度美股盤前跌3％。

財報顯示，百度第二季在線營銷收入為190億元，年增18％，非在線營銷收入為50億元，在百度雲和其他服務的推動下，年增80％。第二季來自百度核心的收入為240億元，年增27％。2021年6月百度App日活躍用戶數為5.8億。

此外，來自愛奇藝的收入為76億元，年增3％，營收高於市場預估，愛奇藝美股盤前漲超4％。截至6月30日，愛奇藝的總訂閱會員人數為1.062億，2020年同期為1.049億。

根據2020年股份回購計劃，百度已於2021年度回購5.66億美元，自2020年起累計回購達25億美元。人事方面，余嘉樂被任命為首席策略官。