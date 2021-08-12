台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區萬壽路與萬壽路二段1199巷交叉口管線斷管連絡工程」，預計於110年8月24日13時起至110年8月25日00時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。本次停水戶數約4236戶，水壓降低戶數4693戶。

停水區域：

龜山區：新路里、新興里、山福里、山頂里、龜山里、永和街、大同路、龜山后街、中和南路、中興路一段、萬壽路二段、明德路、明仁路、自強南路、中誠街、中華街一段、育樂街、中華街、新樂街、中原街、豐美街、永和街、中興路、頂興路、明興西街、興業街、山鶯路、340巷、文華巷、中華巷、國光巷、華玉巷、建國東路(以上均含巷弄)。

水壓降低區域 ：

龜山區：新興里、山福里、山頂里、中興里、山德里、自強南路、萬壽路二段、壽山路、仁德巷、壽祿街、壽福街、民生街、民權街、民富街、壽德街、三民路、頂興路、興中街、興一街、興二街、萬壽街、萬全街、民安街、忠孝街、信義街、和平街、山鶯路(以上均含巷弄，部分地區降壓將會導致無水)。

停水及水壓降低時間：自110年8月24日13時起至110年8月25日00時止，共11小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https：／／www.water.gov.tw／mp.aspx？mp=1。