中央流行疫情指揮中心統計，截至今（12）日下午5點，疫苗意願登記人數已達13497938人，獨鍾莫德納疫苗則增至4019331人。為了打莫德納，有診所醫師日前在臉書發文，揭露打莫德納殘劑面臨兩個問題，奉勸想排打的民眾要多想想。

新北市張博揚小兒科診所醫師指出，國內莫德納疫苗有限，最新的莫德納疫苗容量與前一波不同，之前一瓶可打14人，現在一瓶只有10人份，「新的一批疫苗也不知道抽不抽的出殘劑？」。另外，僧多粥少的情形下，就算打到殘劑也是「有一沒有二」，所以要想想「有出國打第二劑的心理準備嗎？」

想打莫德納殘劑，醫師提醒要多想想。（圖／翻攝自張博揚小兒科診所臉書）

許多民眾也留言抱怨，「如果不是疫苗不足，老莫也不用從4周變12周，搞得大家打也不是，不打也不是」、「AZ也沒有第二劑啊？慘！要你打高端啊」、「隨時都可能會被取消，沒貨就是沒貨」、「沒錢出國，也沒那麼多假可以請」。

衛福部長陳時中今在記者會上表示，目前國內接種莫德納第二劑就是以12周作為規劃，但疫苗供貨不穩，須按照整體進貨狀況做調整。