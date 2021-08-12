工業局長呂正華（右三）視察雲林縣六輕海淡廠，促加緊趕工。（雲林離島工業區服務中心提供／張朝欣雲林傳真）

經濟部工業局長呂正華12日南下視察雲林縣麥寮鄉台塑六輕業區海水淡化廠工程，稱許台塑工作「頂真」，在新冠肺炎疫情衝擊下，仍克服萬難維持施工順暢，期許趁國內疫情降至2級之際，加緊將落後的2.4％進度趕上，如期於明年8月完竣。

麥寮海淡廠攸關雲林離島工業區麥寮區工業用水調節使用，被雲林離島服務中心列為重大建設追蹤，工業局也十分關注，呂正華由工業區組組長曾琡芬、中區處執行長劉培毅、雲林離島服務中心主任吳政展等人陪同，關心該廠施工進展。

海淡廠協理王群禎簡報，受新冠肺炎疫情影響，供應商以色列IDE交運設備延後交貨，影響安裝時程，除了每周與原廠視訊會議，跟催設備交貨日期並縮短現場安裝時程，並請IDE盡量縮短試車時程，必要時會加班趕工試車。

塑化兼麥電副總許嘉賢表示，雖然疫情嚴峻，但植樁工程已全部完成，預處理池系統及設備基礎工程超前1.1％，廠房及控制工程微微落後4.4％，設備系統安裝落後27.7％最多，整體工程落後2.4％。

呂正華強調，台塑對工作的「頂真」沒話說，目前國內疫情較紓緩降級，移工引進也適度調整，期盼今年底就能將各項落後工程迎頭趕上，接著依原訂工期進行，順利在明年8月完工，降低區內用水壓力。