中市立委何欣純等人，12日到積善橋到中投公路間的旱溪整治工程場勘查現況。（何欣純服務處提供／黃國峰台中傳真）

位於台中市南區與大里區交界的旱溪沿岸景觀工程，除了現有的康橋外，附近的「雲橋」和「彩橋」已完工卻未啟用，中市立委何欣純等人12日到場勘查現況；中市水利局指出因疫情缺工、缺料等狀況而延宕，預計最遲9月底前啟用。

何欣純表示，近年來致力爭取經費，在旱溪國光橋下游推動康橋計畫，為了串連大里、南區兩岸，除了康橋之外，進一步爭取1.7億元，在積善橋到中投公路間興建2座景觀橋，而且還規劃眺望平台、景觀生態池、綠林廊道、夜間照明等，相信未來可以將大里區及南區「無縫接合」但命名為「雲橋」和「彩橋」工程在2019年動工，理應在去年完工，但延宕迄今仍未啟用。

與會的市議員李天生、林德宇表示，2019年進行施工前簡報時，對岸還是空地，「2年過去了，對面空地的透天房屋都蓋好了，但橋樑啟用卻都沒下文」相信「雲橋」和「彩橋」未來啟用後，將可以成為當地重要地標，尤其結合生態保育，且附近水利園區的景觀改造，更加豐富景觀特色。

水利局官員指出，因為還有部份設施有待改善，但因疫情，缺工、缺料，完工進度因而延宕，預估今年9月中旬、最遲9月底，2橋就可啟用。