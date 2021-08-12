板橋長江路二段311巷是江翠北側重劃區唯一通往板橋市區的道路，因路寬僅4米，經常造成塞車。（葉元之服務處提供／王揚傑新北傳真）

新北市板橋區江翠北側重劃區占地82公頃，超過30起建案在興建，目前陸續完工交屋當中，預計未來人口將超過2萬人，但通往市區及連接長江路上華江橋的只有一條4米巷道，目前已是經常塞車，未來恐將更為嚴重。經新北市議員葉元之與當地里長爭取拓寬，工務局已定案將道路拓寬為8米，預計下個月動工。

「江翠北側重劃區」臨近大漢溪，許多建商打著「水岸第一排」標語，吸引民眾購屋入住。當地溪頭里長郭東勝表示，目前已完成建案約有一半居民入住，且還在陸續交屋中，但通往板橋區中心和連接長江路的道路僅有長江路二段311巷及兩條行人便道，逢上下班就塞車，未來住戶都入住後，根本無法負荷。

郭東勝前年向葉元之陳情後，葉元之多次邀集相關單位會勘，要求新北市府提出因應方案，工務局承諾將盡力取得土地，將4米道路拓寬。葉元之亦在市政總質詢時，2度向市長侯友宜提醒問題的嚴重性，請工務局加緊進度。

葉元之表示，因為該區域土地產權複雜，地主多達數十位，新工處總共召開4次土地協商會議，終於與多數地主達成價購協議，最終拍板定案將道路拓寬為8米，預留1米為人行通道，費用合計約2200萬元。

新工處表示，下周將先進行宮廟、台電電桿、號誌等地上物拆遷作業，下個月就會進行道路拓寬工程。

郭東勝說，現在因為路幅太窄，車流一多時連在路口轉彎都困難，還要前後移動調整車頭方位，未來道路拓寬後，車流將會更順暢，解決在地居民的不便。