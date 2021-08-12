「台灣招潮蟹」現身雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口溼地，地方展開記錄保育。（麥仔簝文化協會提供／張朝欣雲林傳真）

台灣特有種「台灣招潮蟹」因棲地遭破壞，目前全台僅剩3、4處溼地有其蹤跡，雲林縣麥寮鄉麥仔簝文化協會近日在鄉內濁水溪出海口溼地進行生態調查，意外發現大量「台灣招潮蟹」，驚豔之餘也將展開保育計畫，希望「台灣招潮蟹」在此永續繁衍，成為地方生態特色。

「台灣招潮蟹」最早發現於彰化鹿港，1921年確定為台灣特有種，早年台灣西海岸「台灣招潮蟹」數量繁多，但因工業開發、非法魚塭等人為破壞因素，近1、20年來僅在新竹、彰化、台南等3、4處溼地曾發現群聚，但均未有正式書面紀錄。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，3年多前協會配合農委會林務局濁水溪揚塵防治計畫，展開濁水溪出海口生態保育工作，蒐集到諸多生態相關資料，林務局因此決定將濁水溪麥寮段列為國土綠網先行區。

吳明宜說，這幾天協會人員在濁水溪出海口溼地進行「台灣招潮蟹」生態記錄，此處溼地因位處偏僻，反而得以不受人為破壞保留原貌，大批「台灣招潮蟹」在此安居繁衍，數量相當多，協會除了詳加記錄，也展開保育計畫，為「台灣招潮蟹」留下1片淨土。

據調查，台灣約有10餘種招潮蟹，包括弧邊、清白、屠氏、三角招潮蟹等，唯有「台灣招潮蟹」是台灣特有種，但「台灣招潮蟹」因競爭力較弱，經常被棲息於紅樹林附近的其他招潮蟹排擠，所以數量愈來愈少，需要更用心保育。

吳明宜指出，近年來經大家的努力，濁水溪出海口的野鳥數量與種類愈來愈多，至少有200種候鳥與本土鳥類，已成為鳥類的天堂，「台灣招潮蟹」的加入，將讓濁水溪出海口的生態更加豐富多元。