台中市東區1家汽車美容陳姓業者，近日在個人臉書上貼文，提到有客戶將車送到店內貼膜，完工後竟多次登門抱怨，車膜有水痕、細紋等問題，陳姓業者甚至犧牲為兒子慶生時間，連夜趕工，並免費重貼車膜，交車時車主拿探照燈檢查仍不滿意，還要求退費，陳姓業者大喊，「遇到史詩級奧客！」

陳姓業者在台中汽車美容業小有名氣，為人熱心，今年初得知需要社會關懷的弱勢家庭「5寶爸」，透過友人主動提供月薪3萬元、晚班洗車美容工作，但「5寶爸」在工作5天後即離職，這次因為與客戶發生糾紛，讓他相當無奈。

陳姓業者指出，汽車美容是優化漆面不是還原，淡化刮傷，車主抱怨指他擦車擦出細紋，卻說不談哪個問題，指著引擎蓋的細紋說這裡有細紋，沒有人能做出無痕的美容，而且每次都驗車完才離開，還要他退錢。

消保官何怡萱表示，若遇到消費爭議，雙方進而發生糾紛，買賣雙方應該保存證據，若雙方爭執不下，可尋求第三方協助調解，像是各區公所的調解委員會，或至法院申請調解。

警方指出，日前接獲民眾報案，與汽車美容業者有消費糾紛、產生嫌隙，對業者提告警方已傳喚業者說明，此案已函送台中地檢署偵辦。