高雄備受關注的帝冠車站將在8月遷移，重新回歸城市中軸線，高市府工務局12日舉辦「高雄驛起飛城市發展論壇」，高雄市副市長林欽榮也受邀到場，多位專家學者也以各種專業角度，分享舊高雄帝冠車站與高雄城市發展的關連。

林欽榮表示，無論科技如何演化，城市總是需要一個車站，他相信「高雄驛」對高雄人來說，並不只是一個車站或一棟建築物，也裝載了非常多人的青春歲月，高雄車站先移開、又移回原位，是非常罕見的建築工程案例。

高市府工務局長蘇志勳指出，高雄市配合鐵路地下化工程，接續規畫綠園道工程，從新左營車站到鳳山區大智陸橋以西，總長度15.37公里，重新縫合都市紋理，提升居住環境品質，鐵路綠廊道更提供民眾運動，騎乘自行車、享受綠色景觀，給市民帶來極高的休憩功能。

此次論壇由高市府和交通部聯合舉辦，以關注高雄城市發展及都市治理、都市永續、智慧城市等議題，邀請會談的包括台大土木系教授張學孔、高雄港區土地開發公司總經理吳文彥、大同公司總經理何春盛、高市工務局長蘇志勳等國內相關領域的專家學者，共同討論並創造形塑與社會連結的城市願景動力。