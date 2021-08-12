「舉重女神」郭婞淳在東京奧運上替台灣奪下第一面的奧運金牌，成為台灣之光。她出征奧運前，3月曾參加的公視《誰來晚餐》，在節目增加的全新單元「私房小宇宙」中，郭婞淳分享每次回家必吃的療癒美食就是媽媽牌的「苦瓜炒鹹蛋」。

郭婞淳在節目中笑說可能是隨著人生經歷的增加，突然愛上苦瓜炒鹹蛋，因為她大部分住在訓練中心，媽媽住台東，久久才回家一次的她，每次都會跟媽媽點苦瓜炒鹹蛋，認為「外面的餐廳都比不上媽媽的手藝」。而苦瓜炒鹹蛋這道菜似乎也應證了她的的金牌人生名言之一：「老天爺要你多成功，就會給你多少挫折與磨練。」吃苦當吃補，最終踏上奧運金牌之路。

問到若要邀請1位名人來家裡作客，郭婞淳立馬點名國際知名舞蹈家許芳宜，表示曾在一場演講活動上相識，非常欣賞對方教學的一些想法，還表示一定要準備苦瓜炒鹹蛋來招待，「這道是一定要的！還有家族聚會常吃的烤魚、燜雞，希望能帶給她這樣的菜餚」化身迷妹的模樣相當可愛。

《誰來晚餐》製作人朱文慧回憶當時與郭婞淳首次見面的心情，表示本來以為郭婞淳是運動員會很「Man」，碰到面時感覺她害羞得像小女生一樣，朱文慧直誇：「婞淳個性非常可愛，特別是比想像中的漂亮很多，加上替她梳化後，真的很漂亮！」

朱文慧說4月接到郭婞淳的經紀人傳來捷報，表示她2021亞錦賽獲得金牌佳績，當時郭婞淳的經紀人說過她如果亞錦賽奪金，那奧運的金牌在望。所以朱文慧想起當天在辦公室看奧運轉播時，大家看到她奪金牌的那一刻，都非常開心。《誰來晚餐》全新第13季於13日起，每周五晚9點將在公視頻道播出。