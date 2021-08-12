疫情造成全球經濟緊縮，部分產業遭受衝擊嚴重，桃園市政府經濟發展局表示，桃園科技工業園區營運中受疫情影響廠商管理費緩減收措施、延長至今年12月，減輕園區廠商過渡期之財務負擔。

桃園市工業產值居全臺之冠，產業聚落包括傳統產業至高科技產業，製造業因疫情導致缺工、斷料、物流受阻及訂單減少等衝擊，桃園市政府經濟發展局考量國內疫情雖趨緩，在國外疫情仍嚴峻的情況下，仍有許多企業營收受到衝擊，且製造業與服務零售業屬性不同，供應鏈斷鏈影響深遠，為協助廠商度過難過，決定再延長紓困措施。

經濟發展局長郭裕信強調，桃科工業園區受疫情影響營業額減損超過15％者，可緩繳一年管理費；營業額減損逾30％者，減免兩成管理費；減損營收超過50％者，減收三成管理費，管理費緩減收措施申請時間延長至12月，符合申請資格的廠商可向桃園市產業園區聯合服務中心(03-4738025)提出申請，桃市府與廠商攜手共度難關。