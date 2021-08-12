SM、ABS走堅助攻，SM雙雄上半年獲利衝高。台苯(1310)受惠SM報價持穩走堅，第二季獲利季增6％，EPS0.48元；上半年營收55.68億萬元，淨利4.89億元，EPS0.93元，已超越去年全年0.54元表現。

此外，國喬(1312)受惠SM、ABS產品線利差維持高檔，且全產全銷，第二季EPS1.82元；上半年營收111.67億元，淨利35.89億元，EPS3.95元。相對去年全年4.43元，已超前達成89％。

國喬下半年將有漳州奇美的新產能(45萬噸ABS)挹注營運動能，營運蓄勢推進；法人推估全年EPS有望衝5元，創新高表現。

台苯、國喬SM年產均37萬噸，其中，國喬台灣ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；業外轉投資鎮江奇美（持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。

大陸8月SM（苯乙烯）裝置重啟與檢修並存，除新裝置古雷石化60萬噸/年裝置在月初投產，寧波科元25萬噸/年SM裝置也有傳聞在8月中下重啟；檢修量或超155萬噸，山東晟原8萬噸/年裝置有檢修意向，部分裝置有減產意向和颱風後陸續恢復生產等不確定的裝置變化信息。

分析師指出，近期國際油價高位下挫，而華東地區近期也因疫情影響提貨放緩，主港庫存小幅增加。市場預期月初下游多消化企業合約，目前終端淡季偏弱，下游主流產品維持剛需採購，不過中下旬開始下游裝置重啟和新裝置投產將帶來需求增量，月末SM有望轉強，震盪回升。