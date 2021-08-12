央視新聞報導，因公共衛生事件原因，8月11日下午開始，寧波機場取消了所有往返北京的航班。

除航空交通外，鐵路寧波站今天（12日）下午發佈消息稱，近14天內到過大陸境內疫情中高風險地區所在設區市（直轄市為所在區縣）來、返寧波人員，即行程卡中帶有「※」記號者，如果在鐵路寧波站出站，需第一時間前往南廣場東側臨時核酸檢測採樣點進行免費核酸檢測。

此外，寧波市政府新聞辦今天（8月12日）下午舉行疫情防控新聞發佈會，通報北侖區相關密接者，梅山、白峰等相關區域，排查、隔離、檢測等最新進展。

8月10日21時， 北侖區在寧波舟山港作業人員例行檢測中，發現1例新冠病毒核酸檢測可疑陽性人員余某，8月11日被診斷為無症狀感染者。

★北侖感染病例的病毒基因測序結果為Delta變異病毒株

寧波市疾控中心昨天（8月11日）對該無症狀感染者余某的樣本進行了基因組序列測定，測定結果顯示，該例輸入關聯無症狀者感染的新冠病毒屬於Delta變異株。Delta變異株具有傳播能力明顯增強、潛伏期和隔代間隔有所縮短、可能導致疾病嚴重程度增加等特點，因此，Delta變異株迅速成為目前全球流行的優勢毒株。

★北侖病例為何接種疫苗還感染新冠病毒？

通過流行病學調查獲知，余某分別於2021年1月27日和3月17日接種過兩劑次減毒疫苗。目前余某至今未出現任何臨床表現，仍屬於無症狀感染者。

公衛專家表示，接種完全程疫苗14天以後發生感染，稱為疫苗突破病例。發生突破病例的原因主要是繼發性免疫失敗，它與疫苗品質和個體免疫因素等有關。換句話說，疫苗保護效力不是100％。

根據文獻報導，中國減毒疫苗對預防新冠感染的有效性為65％，預防患者的住院率保護率87％，預防ICU重症率的保護率90％。該研究結果的結果表明中國減毒疫苗對新冠的重症、住院和死亡的預防具有較高的有效率。

因此，公衛專家呼籲市民仍要積極主動去接種新冠疫苗，但要知道即使接種了新冠疫苗，仍然可能會出現新冠病毒肺炎感染，只是發病或重症的風險會可能降低。因此大家在接種完全程新冠疫苗後仍不可掉以輕，仍需做好個人防護。

★疫情發生後，北侖區第一時間開展重點人員清查、人員隔離管控

根據流行病學調查結果和省市疾控專家意見，第一時間明確了分區分級管控措施，將北侖區白峰街道白峰村蔣嶴自然村、梅山港區金創工業園宿舍定為封閉區，涉及白峰街道201人，梅山街道18人，共219人；將白峰街道白峰村蔣嶴周邊相鄰自然村、封閉區外的梅山港區定為封控區，涉及白峰街道50人，梅山街道83人，共133人；將白峰街道和梅山街道的其餘區域定為風險周邊區域，涉及常住人口白峰街道17979人，梅山街道15153人，共33132人。目前，上述三個區域已分別按封閉管理、只進不出、非必要不離開的要求落實各項人員管控措施。

在實施分區分級管理的同時，為確保對重點人群全面精準排查、不留死角、不留漏洞，省、市公安、衛健、大數據等部門利用大數據等分析手段，初步確定需排查人員4006人，今天下午6點前可全部清查完畢，對清查出來的人員立即分類落實控制措施。下步，還將持續開展重點人員排查工作，確保不漏一人。

根據人員清查和流行病學調查情況， 目前已判定密切接觸者254人，密接的密接396人，所有人員已隔離管控到位。目前北侖區開放隔離點8個，啓用集中隔離房間959間，隔離人員758人。

★北侖區展開大規模核酸檢測

疫情發生後，北侖區第一時間根據流行病學調查結果對與該患者接觸較為密切的同班組工作人員、同採樣組人員、曾經一起工作過的已換班人員共331人進行核酸採樣檢測，結果均為陰性。

同時，根據省、市、區專家分析研判，為盡快阻斷病毒傳播，確保人民群眾生命健康安全，在昨天（8月11日）12時至今天（8月12日）12時，對梅山街道、白峰街道開展全域核酸檢測，共設置採樣點21個，安排醫務人員180人，在當地街道、村（社區）的有效組織和群眾的大力配合下，截至今天（8月12日）中午12時，24小時採樣47284人份，除16人樣本不合格，重新採樣，其餘均為陰性。