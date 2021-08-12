基隆市政府於全市各大賣場設置防災（颱）專區，希望透過「緊急避難包必需品海報」讓民眾能檢視家中緊急避難包，防患為然，這次更結合繪畫比賽，希望能有更多迴響。

消防局長陳龍輝表示，去年本市發起賣場設置防災專區活動成為全國示範縣市，今年置入防災防颱繪畫比賽，期望防災教育向下紮根，他說，大家在購物時，經過防災（颱）專區，就能進一步省思避難包重要性，能有效提升全民防災意識。

陳龍輝說，賣場設立防災專區，可以讓民眾事先預防，並思考是否預存有緊急照明設備、三至七天的飲用水及存糧、臨時的禦寒衣物，以及防災避難包等物，也可以回家研究發生地震時，安全的避難地點在哪裡，養成平常做好防災準備習慣，災害發生時就不會手忙腳亂。

內政部消防署指出，台灣位處於高災害風險地區，平時必須發揮自主精神做好防災準備，只要準備緊急避難包、居家防災用品及防災食物，就能在災時保障家人臨災安全及維生需求，減少災害造成的衝擊及損失。

為呼應防災（颱）專區活動，市府舉辦繪畫比賽，分為防颱宣導徵畫組（國小中高年級參加）、防災宣導著色組（國小低年級、幼兒園參加）兩部分，徵畫組首獎6000元、著色組首獎2000元，學童可三選一自由參賽，創作媒材不限，歡迎就讀本市公私立國小及幼兒園學童踴躍報名。