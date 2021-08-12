大陸外交部發言人華春瑩12日在例行記者會，就美國會參議院通過議案，要求美國務卿就其調整改進方案，支持台灣獲得世衛大會觀察員地位一事指出，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩表示，美國國會參議院審議通過有關議案完全是少數反華政客的政治操弄。該案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對美國國會參議院的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩說，根據聯合國大會和世界衛生大會相關決議，台灣參與世衛組織活動必須按照一個中國原則處理。大陸中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。

華春瑩強調，中方敦促美國國會充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，不助台拓展所謂「國際空間」，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號。