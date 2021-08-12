文化大學前董事長張鏡湖前年辭世，董事會兩派人馬持續角力，迄今沒有選出新任董事長，甚至傳出預算遭凍結，為此教育部《私立學校法》推薦5名人選，士林地院認為，其中以前台大學術副校長陳泰然的學經歷最為合適，裁定陳為第18屆臨時董事，並代行董事長職權，教育部傍晚也提出回應。

對於士林地院裁定陳泰然代行文化大學董事長職權，外界好奇陳將如何領導文大回歸正常運作？

教育部今(12)日傍晚以文字回應，先是爬梳文大董事長懸缺經過，並再提到士林地方法院於110年7月23日裁定，選任陳泰然教授為第18屆臨時董事，代行董事長職權，且該職權範圍限縮於行使選舉董事會第18屆董事長職權。意即陳泰然只能執行讓董事會趕緊召開會議的職權。

教育部強調，根據法院裁定，請陳泰然擔任臨時董事長，儘速召集董事會議，進行第18屆董事長推選事宜。文化大學董事會推選出董事長，並報部核定後，由該董事長賡續召集會議，再改選第19屆董事。