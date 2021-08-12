北市刑警12日進行20年最大規模的調整，但下午進行志願選填時，有刑警當場發難，認為規則有問題，因為這次的六年條款，規定調動之後，要被管制兩年，不准再調其他地方，刑警認為於法無據，在會場質疑表達不滿，對此市警局未有進一步回應。

被調動的偵查佐表示，「在同單位滿六年的刑事人員必需調動」，以前都沒落實的條款這次強勢執行，他們沒有意見，但市警局這次竟還附加「管制兩年」的條件，這點讓很多人無法接受，因為根本沒有這條規定，這條是硬加上去的。

今天選填志選會場，就有刑警當場開炮，質問：「憑什麼？」一度讓現場氣氛十分尷尬，有刑警表示，換單位是個人自由的選擇，他們又沒有做錯事、也沒有風紀案件被列管，為何兩年之前都不能申請調動？「六年條款」裡面也沒有列管兩年這個條件，根本是這次硬加上去的。

對基層的質疑，記者詢問北市警局，目前仍未有相關回應。