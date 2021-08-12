王男去年10月間騎機車在路口紅燈右轉，莊姓工程師見狀爆粗口辱罵。王男聽到怒不可抑，停車與莊男起爭執口角，王男的柯姓友人騎機車隨後而來也停車加入戰局，王及柯男徒手、持安全帽聯手攻擊，不但把莊打得鼻青臉腫，並要求他趴在地上，以三字經回罵。台中地院將3人各依傷害及公然侮辱罪判拘役5月至15日不等，仍可上訴。

王男在去年10月29日下午5時許騎機車直行南屯區向上路3段，在益豐路4段路口時紅燈右轉，從事軟體工程師的莊男騎機車行經，見狀心生不滿，向王男大罵，並辱罵三字經。王男聽到怒氣難消，將機車停好，走去與莊男理論，兩人口角發生肢體衝突。騎在王男後方的柯姓友人見狀也停車，加入戰局。

王男及柯男分別徒手及拿安全帽聯手開打，把莊男打到左眼挫傷、眶底閉鎖性骨折、頭部挫傷、牙部骨折及手部擦傷等傷害，王男還壓制莊男，恫嚇：「趴好，不然我再打」等語，莊男見對方人多即不敢反抗，柯男報警，直到警方到場才結束這場爭執。

王、柯及莊男到案坦承不諱，王男指稱，因莊男拼命反抗，還一直攻擊，他才以身體壓制莊男，直到警察來才起身。 台中地院將王及柯男依傷害罪各判徒刑5月及4月，得易科罰金，柯男獲緩刑2年；受傷的莊男則依公然侮辱罪判拘役15日。