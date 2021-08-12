為振興受到疫情衝擊的經濟，行政院將發放「振興5倍券」，民眾拿1千元可換5千元消費，預計10月發放，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨(11)日拍板，以去年3倍券作法規畫5倍券，採紙本與數位並行，不考慮發放現金。

不甩民意？重申五倍券三用途「現金做不到」 政院：之前紓困已發現金

對於不普發現金，各界反彈聲浪高，認為5倍券緩不濟急，各縣市政府陸續祭出加碼。除了行政院發放的5倍券以外，新北將加碼推出「新北特惠券」，台中市預計會先發放「美食振興券」，台南市喊出加碼抽汽車，高雄市也宣布再加碼1000元的高雄券，直接5倍變6倍。

行政院規劃推出「振興5倍券」，預計10月發放。圖為行政院去年推出的振興三倍券。（資料照）

各縣市加碼詳情如下：

●台北市

北市府將研議「數位加碼」，傾向以數位和電子支付為主，可能與「台北通」App結合推出電子優惠券，細節還在商討中。

●新北市

計畫依去年3倍券經驗，推出新北特惠券，帶動庶民經濟，預計將會較去年擴大適用範圍，詳細辦法待中央公布完整方案後會再說明。

●桃園市

將配合行政院政策，推出「好市券」刺激消費，後續也將推出一系列振興措施，將振興範圍擴大到商圈和旅遊業等，希望能帶動地方經濟成長，等5倍券推出後，會採取滾動式加碼，推出桃園版振興活動。

●台中市

搭上米其林必比登熱潮，中市府將預計會先發放「美食振興券」，推動美食經濟。

●台南市

已規畫「台南振興有購讚」加碼活動，放大振興券效益，希望至少放大2倍商機，獎品包括抽汽車、手機、現金等，且不排除在車子上面升等，電動車是考量的範圍之一。

●高雄市

宣布加碼1千元高雄券，讓5倍券加上高雄券後「5倍變6倍」，並配合10月國慶煙火等大型活動，目標為高雄搶攻百億振興商機。至於高雄券細節目前還在規畫中，將限時、限地消費，把錢留在高雄，預計用在餐飲、零售、服務等受困產業。

●澎湖縣

為振興島內經濟，澎湖縣府決議每人普發1000元現金。

●金門縣

金門縣長楊振浯表示，將對每位縣民普發5000元現金，並在疫情降級後，視情況再發3000元消費券。