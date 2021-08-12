台帛安全旅行圈重啟，桃機劃設專屬綠色通道，台帛泡泡旅遊團旅客將安排專屬入境證照查驗櫃檯供臺帛旅遊泡泡旅客使用。（桃機公司提供）

台帛安全旅行圈重啟鄉，桃機劃設專屬綠色通道，台帛旅遊泡泡旅客規畫專屬通道並設置相關告示。（桃機公司提供）

台帛安全旅行圈（台帛旅遊泡泡）即將於14日重啟，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心落實旅客分流指示，已積極進行各項整備作業，包括停機位調度、劃設出入境動線、設置旅遊泡泡專用入境採檢站等措施，以高規格、嚴謹措施執行旅客分流，確保旅客快樂出遊、平安回家。

因應台帛旅遊泡泡重啟，桃機公司邀集CIQS（移民、檢疫、海關、安檢單位）、交通部觀光局及航空公司等單位討論作業流程，重新檢視旅客出、入境動線，規劃綠色安全通道，讓返台旅客與其他國際線入境旅客進行分流。

桃機公司總經理但昭璧表示，有鑑於其他國家國際機場曾發生旅客混流互相接觸造成染疫案例，因此台帛旅遊泡泡旅客的出入境作業工作重點在落實旅客分流與機場清消。目前規劃台帛旅遊泡泡入境航班均停靠二航廈D區停機坪，並於當日航班抵達之前後各45分鐘，鄰近候機室不安排其他航班旅客入境，避免其他入境旅客動線交錯。該航班旅客入境動線均確實執行清消、安排專屬證照查驗櫃檯及行李提領轉盤。進入入境大廳後以專屬通道、專人引導至北側客運候車區「旅遊泡泡專用採檢站」進行PCR採檢。此一規劃可確由專人全程引導，並加派保全及請航警維持秩序，確實分流旅遊泡泡及一般入境旅客，避免混流。

桃機公司12日下午將規劃的旅客動線實際演練，期能透過各單位事前的檢討規劃，讓旅客順利完成相關程序飛往帛琉與順利返台。同時，呼籲旅客務必遵守旅遊泡泡相關防疫指引，桃機公司將責請保全及航警局派員強力維持秩序，並要求機場各相關部門持續以高規格的態度檢視每個防疫環節及管理作業，隨時視執行情形滾動檢討調整，以高強度入境管制做好分流，確保國境安全。