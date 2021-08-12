新北汐止某月子中心傳出有「員工肺結核確診」，一名媽媽上周接到汐止衛生所通知，女兒接觸過肺結核患者需到醫院檢查，後來遇到其他媽媽也有相同狀況，才知道大家都待過同一間月子中心。新北市衛生局證實，該月子中心一名員工（4月已離職）因肺結核確診被基隆市府列管，5月底接獲通知後，立刻請專家到場評估工作場域及判定可傳染期。

衛生局表示，當時共匡列26個嬰孩，但由於當時處於新冠肺炎疫情大爆發期間，考量新冠肺炎的危險性較高，且肺結核具有「非立即性傳染、不易診斷」特性，決定暫緩通知，避免父母、小孩在疫情期間至檢驗所感染新冠肺炎的可能性。26名匡列接觸嬰孩，均安排X光檢查及預防性投藥9個月，第12個月後會再安排進行一次X光檢查。

衛生局解釋，結核病潛伏期長而無自覺、未及時就醫或不易診斷，雖診斷疑似即通報，但衛生單位在個案確診後才得通知接觸者配合檢查，通報至確診平均約需1至2個月，可傳染期依據傳染風險往前推算1到3個月，因此接到衛生單位告知接觸與通知接觸者檢查，有可能在接觸個案3到6個月後。

衛生局說明，「結核病」不同於COVID-19新冠肺炎，是由細菌傳播的慢性呼吸道傳染病，通常不會經由衣服或食器傳染，環境保持通風無須消毒，在可傳染期間與結核病個案於密閉空間接觸一天達8小時或累計達40小時者，則被匡列為接觸者。