國際能源總署(IEA)周四發布最新月報指出，由於Delta變種病毒快速在全球蔓延，勢必衝擊全球經濟復甦，不利石油需求，IEA據此調降今年全球原油需求成長預測，不過明年展望仍佳，原油每日需求成長預測調升20萬桶。

由於IEA今年每日原油需求成長預測僅調降10萬桶，明年則調高20萬桶，國際油價先跌後漲，美國紐約指標期油上漲0.5％，每桶報69.60美元，布蘭特期油報71.76美元，漲幅同樣為0.5％。

IEA在月報中指出，「隨著全球疫情惡化，全球石油需求展望明顯下修，今年原估的部份需求復甦會推遲到2022年才會出現。」

由於北京當局上周宣布取消8月份大規模的會展與活動，投資人原本就擔心中國大陸商品需求下滑，市場更對中國脆弱的經濟復甦感到憂心。 整體而言，IEA將今年全球每日石油需求成長預測調降10萬桶，明年需求成長預測則調升20萬桶，全球石油需求預估在2022下半年就會重返疫情爆發前的高點。報告表示，Delta變種病毒肆虐全球之際，石油輸出國家組織(OPEC)及相關產油盟國則在計畫增產，消除了油市短期出現供不應求或超級循環的可能。相關利空正是導致本周初油價大跌的主因，油價周一一度下探2個半月新低。

儘管油價周二反彈，但周三又遭遇空襲，白宮公開呼籲OPEC進一步增產，理由是原本規畫的擴增產能還不足以帶動疫後的經濟復甦，白宮此番呼籲主要著眼點在於要對抗美國高升的消費者物價，尤其是汽油價格。 IEA表示，白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)雖然呼籲OPEC+加碼增產，按照目前OPEC+規畫增產的幅度，明年全球油市可能面臨供過於求的問題。

油市分析師與專家幾周前還在熱烈討論布蘭特期油明年飆上100美元的可能性，但IEA警告，「如果OPEC+持續取消之前的減產，其他產油國趁高油價又擴大增產，明年油市情勢可能又回到供給過剩的局面。」