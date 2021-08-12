東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎今（12日）與父母一起返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，宣布捐贈國中、國小母校各10萬元跆拳道培訓經費。（葉書宏攝）

東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎今（12日）與父母一起返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，宣布捐贈國中、國小母校各10萬元跆拳道培訓經費。（葉書宏攝）

東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎今（12日）與父母一起返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，宣布捐贈國中、國小母校各10萬元跆拳道培訓經費。（葉書宏攝）

東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎今（12日）與父母一起返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，宣布捐贈國中、國小母校各10萬元跆拳道培訓經費。（葉書宏攝）

奧運銅牌羅嘉翎回饋母校 勉勵學弟妹堅持朝夢想努力

東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎今（12日）與父母一起返回新北市三芝國中母校舉行感恩茶會，宣布捐贈國中、國小母校各10萬元跆拳道培訓經費，她感謝國中、國小師長的協助，才有現在的自己，同時也勉勵學弟妹「要堅持朝夢想努力！」

羅嘉翎一路從三芝國小、三芝國中、三民高中跆拳道三級銜接體系培育，自小即在父親開設的道館與哥哥練習，展現對跆拳道的天分及興趣，小學3年級即立定志向朝專業選手發展，年僅19歲即摘下東京奧運跆拳道57公斤級銅牌。

羅嘉翎說，很開心可以回來母校，升高中後才離開三芝，回饋母校有跟家人討論過，家人也非常贊同，感謝國中、國小時期師長的幫助，才能有現在的自己，要飲水思源。

「選手有潛力，在未入選國家隊前最辛苦！」羅嘉翎說，了解當選手的辛苦，因此才要回饋母校，讓學校培育更多好的選手，可以有機會參加更多比賽，得牌不只攸關自己，對跆拳道界也是一個好的方向，她也勉勵學弟妹說「運動員這條路很辛苦，要堅持朝夢想努力！」

教育局長張明文表示，很高興新北孩子在奧運殿堂發光發熱，更將自己寶貴的成就，回饋母校讓師長與學弟妹共享。運動訓練常於課後、周末、寒暑假進行，新北體育發展有賴於認真的選手與熱忱教練，才能有今天的成績。

針對學校體育市府支持從不間斷，從學生體育社團、體育重點學校至體育班設置，都提供相關獎補助經費，同時也積極向中央爭取運動人才培育補助，協助學校培育選手或移地訓練、提升軟硬體設備，新北市未來亦會積極建構三級銜接體系，讓優秀運動員根留新北在地就學。