菲律賓國防部長羅倫沙納說，疫情爆發以來，截至6月28日，123萬7186名菲律賓人透過馬尼拉當局撤僑包機或自行返國。菲國外長陸辛形容，這是「我們史上最大的撤僑行動」。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，8月11日，3架包機載著1000多名菲律賓海外勞工和海外菲僑返國，他們大多自中東國家返回菲律賓。

馬尼拉當局自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）去年2月爆發以來展開撤僑行動。國際移民組織（IOM）統計，截至去年底，已有79萬1623人返菲；其中至少48萬1305人是陸上勞工、30萬8332人是海上勞工。

菲律賓防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）說，疫情爆發以來，截至6月28日，123萬7186名菲律賓人透過馬尼拉當局撤僑包機或自行返國。其中，100萬5885人是海外勞工、23萬1301人是海外菲僑。

菲國外交部次長阿瑞奧拉（Sarah Arriola）表示，馬尼拉當局8月會透過包機或民航班機再送回7060名滯留海外的菲律賓人。

報導指出，馬尼拉當局上一次大規模撤僑要回溯到1991年第一次波灣戰爭期間，菲國政府自伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和其他中東國家送回2萬到3萬名菲律賓人。

菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）在推特說，COVID-19疫情使馬尼拉當局展開「我們史上最大的撤僑行動」。

國際移民組織調查發現，去年返國的菲律賓海外勞工中，67%是受疫情衝擊必須離開原本的工作。

菲律賓司法部次長比亞（Emmeline Aglipay-Villar）指出，COVID-19疫情下，非法招聘者會利用失業者的經濟需求和急需找到工作的想法，使人口販運風險、貧困和船員的非自願勞役等情形惡化。