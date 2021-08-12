對於衛福部長陳時中今日再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區一事，網友砲轟，「死了800多人，沒有影響到社區？」「民進黨顛倒是非噁心至極」，也有網否諷刺，「這就是民進黨特色的負責法」、「民進黨嫌選票太多」，「拜託這種話再講多一點」！

衛福部長陳時中今（12）日再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。

陳時中今天再度提及3+11的機組員防疫政策，強調絕非造成國內大規模社區感染的破口，只是一個與華航機組員、家人，以及諾富特飯店有相關聯的群聚事件。

他說：「沒有所謂的3+11的破口，3+11的政策並沒有影響到社區，當然有一些機組員、家人、諾富特員工，屬於一個群聚事件，並非社區破口，我要再澄清一下。」

對此，PTT網友砲轟，「死了800多人，沒有影響到社區？」、「民進黨顛倒是非噁心至極」、「垃圾」、「睜眼說瞎話」、「病毒天上掉下來？」、「死800多人叫沒影響？」

也有網友諷刺，「天降英國變種群聚感染」、「沒影響社區，只是影響台灣」、「所以是無中生有？」、「會議記錄都沒有，不承認很意外嗎」、「鬼月到了盡講些鬼話」、「有蟲洞？」、「原來這就是所謂負責」、「800人自然死亡？」、「果然是牙醫」、「幫民進黨敗票」、「民進黨嫌選票太多」、「這就是民進黨特色的負責法」、「拜託這種話再講多一點」！

（取自PTT）

（取自PTT）

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