大安濱海樂園豪華露營區爆三項嚴重違規 議員：儘速處理否則解約

大安濱海樂園豪華露營區爆三項嚴重違規 議員：儘速處理否則解約

台中市議員施志昌、林祈烽與鄭功進，今天在市議會質詢時爆大安濱海樂園豪華露營區有三項嚴重違規事項，包括隨意砍伐防風林、違法燃燒露天事業廢棄物與任意排放廢水，引來地方嚴重反彈，要求市府應儘速處理，否則應該依照契約解約。

觀旅局表示，此案起因為去年10月大安濱海樂園OT廠商於北側園區進行樹林環境整理時，疏伐過度影響當地居民生活品質，觀旅局已依投資契約裁罰，召開三次地方協調會議，要求OT廠商配合居民意見於北側園區種植完成1200株防風樹種，觀旅局也定期邀集樹木醫院樹醫生至現場查看植栽養護情形並提供專業建議。

施志昌指出，市府將甲安埔定位為鐵騎慢活聖城，目的就是要將甲安埔作為台中觀光休憩的重鎮，但其中僅提到三項重要的建設，大甲鐵砧山雕塑公園、大安媽祖文化園區與「大安濱海樂園豪華露營區」。

施志昌說，其中大安媽祖文化園區因為一尊媽祖雕像停擺了三年，而大安濱海樂園豪華露營區，這一年來也因為三大嚴重違規造成地方上嚴重反彈，隨意砍伐防風林、任意排放廢水與違法燃燒露天事業廢棄物。

施志昌表示，過去幾十年來北汕的當地居民每到東北季風季節，都靠這些防風林抵禦風沙，而露營區的廠商卻隨意砍伐。此外，露營區內僅有在舉辦營火晚會時得以燃燒營火，但現在因為疫情的關係根本沒有遊客，營運廠商竟然露天燃燒事業廢棄物！還有今年也找過相關局處到現場會勘，勘查露營區廢水違法排放海中的情事。

施志昌強調，甲安埔重要的觀光建設已經寥寥無幾，結果停擺的停擺，破壞環境的破壞環境，最後還是讓甲安埔的發展遲滯不前。請盡快提出對策，不論是限時改善甚至解約，都必須給地方上一個交代！

觀旅局認為，居民反映OT廠商有違法排放污廢水問題及燃燒營火問題，觀旅局已將業者歷年於大安濱海樂園合法申請的相關使用執照、污水設施及OT廠商經營項目等資料提供環保局，目前正由環保局就法令及事證研議裁處中，如有相關違失，觀旅局也將依據投資契約規定懲處，絕不寬貸。