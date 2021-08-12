今6架共機侵擾我西南空域 19:432021/08/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍6架戰機，包括1架運-8電偵機，1架運-8遠干機、4架殲-16機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 大雨後防病媒蚊 高市環保局加強環境清消 2021上半年手機銷量Top 20出爐 9支iPhone上榜成績超狂 #空軍 #架運 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃源區代表落水遭沖走 陳其邁曝最新搶救進度 09:232021/08/12 社會 法人多空不同調 長榮目標價 價差竟逾三倍 04:102021/08/12 財經要聞 豐原轉運中心 預計2021年底完工 16:232021/08/12 區域情報-台中 F-16V戰機座艙罩飛脫 朝人為疏失方向調查 13:072021/08/12 政治 台中汽機車越來越多 市議員批大眾運輸未發揮預期效益 10:582021/08/12 生活 亞太電信衝刺5G 共頻共網啟動 14:062021/08/12 財經 《科技》三星H2戰將超軟Q Z Fold3、Z Flip3摺疊機現身 09:282021/08/12 財經 網壇退賽潮 蠻牛打美網成疑 04:102021/08/12 運動天地 這3類肝癌不宜手術仍有救！合併治療可增存活期 05:132021/08/12 健康 成大碩士男遺體找到了 為撿手機失足墜曾文水庫 14:452021/08/12 社會 不是為范雲！為何敢說3＋11不是破口 網挖陳時中5月底一句話秒懂 18:282021/08/12 生活 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 民進黨61立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 質疑預算遭蘇貞昌嗆「外行」 高虹安引蘇氏名言神打臉 - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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