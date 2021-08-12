台南市連續46天無確診病例，由於本周六就是七夕情人節，台南市長黃偉哲今天表示，「情人見面分外親密」，請民眾務必遵守七夕情人節「防疫四要」，他說，農曆7月是鬼月，諸事不宜，還是要小心點。

黃偉哲說，台南雖無確診者，但市府密切注意與確診者有接觸的匡列對象與被隔離人員健康狀況，也請市民仍要提高警覺，尤其，七夕情人節即將到來，「情人見面分外親密」，還是要特別小心。

衛生局長許以霖說，七夕情人節要到了，近幾起台南有關的確診者足跡，經查都與「情人」有關，因此，也要特別提醒一下，呼籲七夕情人節仍須遵守「防疫四要」，包括「要保護」、「要專一」、「要快篩」、「要接種」。

他也提到，疫苗接種第6期意願登記將於13日中午12時結束並結算，此期可接種疫苗類別為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止，預定8月23日至8月29日開放接種，並視疫苗供應期程調整接種場次；開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。