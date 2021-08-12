海巡署中部分署第四岸巡隊位於嘉義縣布袋第三漁港的新安檢所廳舍今12日動土。（呂妍庭攝）

動土典禮由海巡署中部分署副分署長林彥（左）親自主持，與嘉義縣長翁章梁（右）等人一起持鏟動土。（呂妍庭攝）

第三漁港安檢所由建築師陳文祥設計，整體外觀為船體意象造型。（呂妍庭攝）

第四岸巡隊也同步舉行新任隊長布達交接典禮。（第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

第四岸巡隊也同步舉行新任隊長布達交接典禮。（第四岸巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海巡署中部分署第四岸巡隊位於嘉義縣布袋第三漁港的新安檢所廳舍今12日動土，該工程10年前就完成規畫設計，等了10年終於等到興建經費，明年完工後將呈現船體意象，成為中南部第一個以船艦為造型的安檢所。

今由海巡署中部分署副分署長林彥親自主持，與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議會祕書長李光耀、議員蔡瑋傑、布袋鎮長陳鳳梅及嘉義區漁會理事長戴澤文等貴賓一起持鏟進行動土儀式，林彥表示，新建工程能順利推動，要特別感謝翁章梁、蔡易餘等各界人士的支持，也相信同仁在更優質的辦公處所能更進一步服務鄉里。

第三漁港安檢所預計明年2022年12月完工啟用，新建腹地約2200平方公尺，為地上2層鋼筋混凝土廳舍，總工程經費4300萬元，由建築師陳文祥設計，整體外觀為船體意象造型。

翁章梁說，布袋第三漁港是在2001年擴建，港區規畫時就預留海巡廳舍用地，海巡署也於2011年辦理規畫設計，10年爭取到工程經費、動工興建，「是值得紀念的一刻」，尤其新安檢所是船艦造型廳舍，象徵海巡同仁守護漁民朋友意象，相信將成為布袋地區特色地標。

今第四岸巡隊也同步舉行新任隊長布達交接典禮，林彥指原隊長邱仁道在雲嘉地區服務的表現受肯定，將陞任第三(新竹)巡防區指揮部主任，至於新任隊長姚天騤，學、經歷完整且內、外勤工作經驗豐富，品德操守、學識及工作能力深獲長官稱許，期許姚就任後，將繼續帶領第四岸巡隊全體同仁，共同為雲嘉地區的海岸治安維護工作而努力。