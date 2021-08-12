蔡健雅與百餘家亞洲媒體齊聚線上，分享新專輯創作過程。（環球音樂提供）

鳳小岳在〈讓浪漫作主〉MV中和假人模特兒談戀愛。（環球音樂提供）

蔡健雅是獲獎最多次的金曲歌后紀錄保持人，共入圍9次、得過3次。她今(12日)舉辦暌違三年的新專輯《DEPART》線上聽歌會，談到疫情爆發後，已經一年沒有返回新加坡，只能打電話跟媽媽報平安，她突然真情流露大哭。她也提到疫情期間籌備發片，必須努力克服萬難，自己已從過去很容易弄壞3C產品的「蔡卡卡」，變成無所不能的「蔡萬能」。

蔡健雅談及新歌〈那些小事情〉時激動淚如雨下，她表示，疫情爆發後看到世界紛亂，不曉得怎麼生活了，「以前一通電話就能訂機票，現在不知道什麼時候才可以自由，你沒有辦法擁抱你的家人，人與人庂間的觸碰，以前是理所當然，現在連呼吸都不敢。」

她待在家裡想要找回單純的自己，發現能讓自己快樂的都是些小事，「我會去陽台觸摸我的植物、跟他們說話，抱著我的貓咪，他們給我的溫暖，想起小時候聽著Karen Carpenter，她的聲音在我的耳邊安慰我」。

而在疫情期間，蔡健雅製作專輯的過程也困難重重，她對音樂要求高，這次有兩首歌曲〈Bluebirds〉、〈Breakdown〉和保加利亞交響樂團合作，卻因疫情關係數度改期，編制也從原來的50人縮減到37人，錄音當天錄到3／4時甚至斷訊了，她趕緊想方設法解決，過程艱辛。

而她邀請鳯小岳擔任〈讓浪漫作主〉MV男主角，在MV中和假人模特兒大談異次元戀愛，她看完鳯小岳的演出後大讚「只想給他很多讚」。今被問到感情狀態時，她坦承現在單身，歡迎大家介紹適合對象給她。

下周金曲獎典禮即將到來，她也直言很久沒有關注金曲獎相關新聞，這兩年她都活在自己的世界裡，看電視都關靜音、只聽古典樂。她也尚未施打疫苗，她覺得需要一段時間的觀察之後再去施打。