52.4萬劑AZ疫苗完成通關程序後，將送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再由中央分發提供民眾接種。（陳麒全攝）

國內新冠疫苗因施打踴躍，因到貨量不足導致庫存吃緊，中央流行疫情指揮中心規劃第六輪施打以高端疫苗為主，不過目前僅35萬劑通過封緘檢驗，恐難達預定60萬劑的目標。疫苗短缺，指揮官陳時中今在記者會透露，除了下午抵台的AZ疫苗外，「可能也有一些疫苗會來」，將視疫苗到貨再做整體規劃。

政府自購的52.4萬劑AZ疫苗今天到貨，由中華航空CI-834航班從泰國載運來台，下午3時17分已抵達桃園機場，完成通關程序後，送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再由中央分發提供民眾接種。

由於第六輪僅35萬劑高端疫苗通過封緘檢驗，今天到貨的52.4萬劑AZ疫苗，是否有機會在第六輪一併開打，或者是規劃為第七輪施打？陳時中回應，原則上還是會以年齡層往下做開放，不過細節還要尚待整體劑量討論，並透露「可能也有一些疫苗會來」，如何做適當的安排，會視整體考慮。

指揮中心規劃第六輪開打高端疫苗，意願登記已有110萬人願意接種高端，預約時間為8月16日上午10時起至8月18日中午12時，施打時間為8月23日至8月29日，符合資格的對象尚未公佈，根據陳時中昨日表示，預計以第一類對象往下、按年齡開放。