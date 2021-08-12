企業資金調度工具的貨幣市場基金，中華信評12日公布其授評之貨幣市場基金評等的壓力測試結果，研究過程是把指定基金在兩種不同壓力情境下，研究結果，大多數受評貨幣市場基金可支撐其個別的評等等級。

貨幣市場基金是企業閒置資金停泊的重要工具，企業有隨時進出的需求下，交易成本與管理費仍低，報酬率則高於銀行活存利息，因其組成包含許多高流動性的短期商業票據。因此，部份貨幣市場基金從中華信評取得信用評等，中華信評必須測試，若基金在短時間內面臨大規模贖回，流動性能否支撐，中華信評資產證券化暨基金評等部研究員翁宇寬指出，此次測試也包括單一基金前三大投資部位評等調降的信用壓力測試。

中華信評指出，在前述兩種情境中，評等等級為「twAAf」的基金，其壓力測試後的基金「信用品質評分」，較評等等級為「twAA+f」與更高等級的基金，「更具波動性」，主要是因為評等等級為「twAAf」的基金，對非投資級資產(依據標普全球評級的全球等級評等)的曝險部位較大，而且這些投資部位在計算基金「信用品質評分」時的敏感度較高。