石油巨擘殼牌公司（SHELL）1970年在奈及利亞南部發生原油洩漏事件，殼牌公司和代表受影響社區的律師昨天表示，殼牌將支付約1.11億美元（約新台幣30.85億元）的賠償金。

這是石油輸出國家組織（OPEC）成員奈及利亞的南部產油區民眾，針對漏油和環境破壞長期打法律戰的最新判決。

殼牌在奈及利亞石油發展公司的當地發言人表示，「下令向索賠人支付459億奈拉（1.11億美元），是判決的全面和最終理賠」；代表奈國南部河流州（Rivers State）Ejama-Ebubu社區的律師諾蘇（Lucius Nwosu）也證實了這項判決。

諾蘇說，「他們詭計用盡，於是決定妥協，這項判決是社區堅決要求正義的證明」。

殼牌表示，他們仍認為原油洩漏事件是第三方在1960、70年代奈及利亞內戰期間，石油管線和基礎建設遭破壞而造成的。

為少數民族歐戈尼（Ogoni）人發聲的MOSOP組織也對此表示，「這證實了我們一直以來提出有關殼牌對歐戈尼的環境破壞，和對土地妥善修復需求的問題」。