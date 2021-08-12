越南新冠疫情持續爆發，經濟部證實有4名台商已染疫身亡，另我國民在當地工作確診人數尚有2、30人，以南越為主，都有進行隔離與觀察。因為越南相對其他國家染疫死亡率不那麼高，目前重症者不多。因為4名台商已火化，後續處理手續與關懷由外交部接手。

經濟部表示，4名染疫台商有1人在機械工廠工作，其他3人業別尚不明確。因為南越疫情相對嚴重，所以台商確診者也有2、30人，不過經瞭解並不是重症，有透過台商協會給予協助，並叮囑其他台商做好防疫措施。

目前台商被當地政府要求落實就地生產、用餐及住宿的「三就地政策」，部分工廠因此停工，相關產業營運難免受影響。經濟部表示，目前只能先等疫情穩住，相關投資與運作恢復，還要觀察一段時間。

今年前7個月，台商在越南投資金額共9.5億美元，較去年同期衰退21.19％，居外資第6位。台商在越南投資產業以成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、塑橡膠製品業最多。