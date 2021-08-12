台灣藝術自1980年代逐漸從現代繪畫的創作典範，轉移到當代藝術面貌，國美館推出「所在—境與物的前衛藝術1980-2021」展。館長梁永斐今天表示，當時以前衛角度稱為「第二波現代藝術運動」，承續藝術啟蒙精神，以全然不同面貌和形式的藝術創作，台灣在八〇年代開啟的創作革命，包括材質、空間及創作概念和表現形式，影響現、當代的藝術發展。

「所在」由資深藝術家莊普發起並擔任策展顧問，藝術史學者蔣伯欣、許遠達擔任策展人，邀請41組藝術家參與，展出約87組93件作品。國美館表示，此展的研究踏查工作歷時1年多，挖掘出70至80年代藝術家早期重要代表性創作，不少已時隔數十年未公開露臉的作品，包括現代主義藝術巨匠林壽宇塵封37年的經典作品〈遠山無限碧層層：無始無終系列〉、雕塑家黎志文1979年海外現地製作的實驗性作品〈在船上〉及葉竹盛的〈機能轉移II〉等。

國美館指出，「所在」以「空間」及「物性」兩個關鍵概念來探索1980年以來的抽象藝術和前衛概念，1980年代的台灣藝術，逐漸從現代繪畫的創作典範轉移當代藝術面貌，當時藝術創作環境亦有極大的改變，如，許多旅外及留學在外的藝術家歸國，國內三大美術館及地方文化中心相繼成立，這些時代的變化也推動藝術家創新的能量。

「所在」自8月14日起展出至10月17日，邀集重要的中生代與新生代藝術家以跨越不同類別及時代展現藝術創作，藝術家大膽創新實驗有關媒材和空間的多種內涵與形式，跳脫框架的限制，嘗試多元材料及表現形式，走向更自由奔放的藝術創新。