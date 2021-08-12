小鐘和祖雄在節目上互開玩笑。（東森綜合台提供）

徐凱希友人因月老雕像尋獲正緣。（東森綜合台提供）

小優跪求徐凱希，希望能接手月老雕像。（東森綜合台提供）

七夕情人節將至，東森綜合《今晚開讚吧》找來正在戀愛代表和穩定單身代表，聊聊造成單身族多年無法脫魯的因素，及他們各種求姻緣的瘋狂事蹟。正在戀愛中的祖雄，一開場就火藥味十足說：「我覺得偶爾單身還OK，但單身很久就不行，比如現場有位好像單身很久的，一定是有問題！」直指單身3年多的小鐘，小鐘反嗆：「我現在找對象是想找能步入禮堂的，不像祖雄玩玩就換一個。」

嚴立婷認為小鐘單身這麼久不太合理，因為他長的算帥又幽默風趣有才華，但小鐘坦言現在狀況是，「我喜歡的女生，不喜歡我；現在我不喜歡的女生，還是不喜歡我。」承認自己眼光就吳宗憲說的「歪嘴雞想吃好米」，但他也澄清現在想找的是能步入禮堂的另一半，還不忘嗆一旁的祖雄：「哪像你是玩完了就換一個。」笑翻眾人。

小鐘單身這3年來其實很積極，看到月老廟就拜，直到某天詹惟中告訴他拜錯了，應該要拜千手觀音，「因為千手是『牽手（台語諧音）』」，但嘗試過後發現效用也不大，內心頗為受傷。他也常去迪化街的霞海城隍廟，「聽說很多名人拜了之後都有姻緣」，只是他也都沒感覺。於是詹惟中又建議他在洗澡時放些桃花，增加桃花運，結果很糗的是，當時買不到桃花的他買了菊花，開玩笑說：「現在很多男生都會對我放電。」

目前與男友穩交的徐凱希分享，有朋友逛夜市時買了很有眼緣的月老雕像，結果不到2個月就遇到正緣、直接閃婚，該友人希望能將這份幸福傳遞下去，於是轉送給當時和男友處於分手狀態的詹子晴，未料，過了2個月後，她就和前任復合、後來也順利結婚了。

今年4月時傳到了徐凱希手中，她6月時認識現任男友進而交往。但因月老雕像結婚後才能傳給下一棒，小優聽完超想要，立馬催婚起來，甚至在現場下跪拜求徐凱希，最後取得雕像的第一順位。該集將於今（8／12）晚8點在東森綜合台播出。