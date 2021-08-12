楊乃文受保時捷青睞，受邀為純電跑車拍攝最新宣傳影片。(Porsche提供)

楊乃文受保時捷青睞，受邀為純電跑車拍攝最新宣傳影片。(Porsche提供)

楊乃文受保時捷青睞，受邀為純電跑車拍攝最新宣傳影片。(Porsche提供)

楊乃文受跑保時捷青睞，受邀為純電跑車Taycan拍攝最新宣傳影片，昨（9日）專程前往瑞芳水湳洞停車場試駕，雖然颱風已遠離，但天后卻掃到颱風尾，出發時一路狂風暴雨，幸好抵達目的地時，居然風雨全停，一片風平浪靜，太陽還探頭出來，讓她自己也不禁叫好：「Wow，cool！」有趣的是，這是楊乃文第一次到北海岸，而且首次看到有名的陰陽海，工作人員聽聞對她露出不可思議的表情，她酷嘴回說：「怎樣？我台北聳啊！」

楊乃文回顧個人開車史，只有在澳洲唸大學期間有開過，車齡不長，但在試駕時，她毫不畏懼，還嫌在停車場開不過癮，主動要求開到海岸公路上，途中一連遇到幾輛大貨櫃車呼嘯而過，她在不甚寬廣的路面會車，被品牌誇：「真是帥呆了！」

而她曾搭過不少友人的保時捷，自己卻沒開過，因此在拍攝完影片後，品牌特別為她安排了一次試駕，也為之後的合作再鋪路。影片主題探討恐懼和勇氣，裡頭楊乃文提到自己從第一次上台到今天，「每一次上台都是恐懼的。」

被問及最害怕的上台是哪次？楊乃文回想應該是簽入唱片公司後的一個驗收演唱會，當時還未正式出道，「是個內部的音樂會，所有新人都要表演，接受台下大老闆們的驗收。」她上台前緊張萬分，「不能呼吸到快窒息，心臟跳到好像要飛出去，腦袋一片空白，我彷彿能聽到我的心跳聲！」雖然內在的恐懼大到快失常，所幸她表現可圈可點，不但順利發片，更成為撐起一片天的「搖滾女王」。

此外，楊乃文原本將於9／11在台北流行音樂中心舉辦2021楊乃文《繆斯MUSE》巡迴演唱會，因疫而宣佈延期，主辦單位「聯成娛樂」持續關注本土疫情，希望之後能順利協調到北流檔期，再將新的開唱日期、售票資訊等，一併公佈給親愛的粉絲！