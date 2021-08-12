2020東京奧運在8月8日落幕，經過15天的場地整理，8月24日起到9月5日2020東京帕拉林匹克運動會(帕運)接棒延續運動熱，中華隊有6種運動種類、10位選手取得參賽資格，視障跳遠選手楊川輝要透過自己的努力，讓台灣被世界看見。

帕運起源於1948年，國際奧林匹克委員會(IOC)與國際帕拉林匹克委員會(IPC)在2000年雪梨帕運時，達成「奧運主辦國在奧運結束後舉辦帕運」的協議，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的綜合性運動盛事，我國代表隊在啟程前分別於國家運動訓練中心、國立體育大學、國立台灣體育運動大學及國立和美實驗中學進行訓練，期待站上夢想的競技舞台，展現辛勤訓練的成果。

視障跳遠選手楊川輝說：「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見！」肢障羽球選手方振宇則說：「當我和世界不一樣，那就讓我不一樣，我找到上帝為我開的另一扇窗，並努力實踐著。」第6次參加帕運的肢障健力選手林亞璇更分享：「只要願意努力，老天一定會給我們驚喜！邀請您一起支持帕運選手！」

本屆東京帕運已取得參賽資格的中華對選手，有桌球盧碧春(女子TT4級單打)、程銘志(男子TT5級單打)、田曉雯(女子TT10級單打與團體賽)與林姿妤(女子TT10級單打與團體賽)，田徑選手楊川輝(男子T11級跳遠)與劉雅婷(女子F12級標槍)、健力選手林亞璇(女子61公斤量級)、柔道選手李凱琳(女子B2級、48公斤量級)、羽球選手方振宇(男子SU5級單打)及游泳選手陳亮達(男子SM7級200公尺混合、S7級100公尺仰式、S7級400公尺自由式)。

除了選手赴日本東京為國爭光外，我國體育專業人員也受肯定，共有10位技術官員獲邀擔任要務，如擔任分級團隊主分級師、審判委員、各單項競賽裁判工作等，而體育署與組團單位中華民國殘障體育運動總會積極協助技術官員疫苗接種、PCR檢測等服務，體育署並提供防疫物資與補助回國檢疫住宿費用，期待我國專業人力在安全、安心的環境下，在東京賽場上向全世界展現我國運動實力。

如同帕運紀錄片記載，「奧運是英雄誕生的地方，帕運則是英雄匯集的地方」，體育署號召國人攜手支持中華隊，「Together We Move」、一同為中華英雄喝采。