大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，常在網上分享生活趣事，近日孫儷的新戲開播，鄧超便在網上替她宣傳還開放提問，吸引大批粉絲留言圍觀，鄧超也和大家熱烈互動，甚至突然秀一波恩愛，閃瞎大家。

孫儷的新戲《理想之城》於12日晚間開播，鄧超前一天晚上特地在微博發文替她宣傳新戲，並充當老婆的發言人，向粉絲喊話：「有什麼想問她的盡管問我，我24小時在線」。

鄧超有問必答，還放閃一波。（圖／翻攝自微博）

鄧超一Po文，立刻引來許多粉絲留言提問，其中有人虧他「又蹭你老婆的熱度嗎」，鄧超看了僅回3字「她值得」，簡單一句話流露寵妻一面，讓眾人直呼超閃「這波狗糧無敵了」、「還是超哥心態最好」、「這情商好高啊」、「半夜吃到狗糧了好甜」。

另外，看到有粉絲發問他和孫儷什麼時候拍一部電視劇，鄧超也大方劇透「明年」，雖然真實性讓大家半信半疑，仍期待夫妻倆有機會合作，而鄧超也不改幽默本性，被問到「你帥嗎」，他還自信回覆「不好意思，沒傷到你吧」，讓粉絲全被逗笑「帥炸了是嗎」、「這是認為自己炫酷屌炸天哈哈」、「評論看到這裡，整笑了哥」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「笑死了」。