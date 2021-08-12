中國大陸水泥價格下滑，煤炭價格上漲，台泥(1101)上半年稅後淨利108.52億元，與去年同期小減0.75％，EPS1.82元。台泥累計今年上半年的合併營收500.23億元，年增2.51％。
在水泥價格下滑、生產成本增加下，台泥上半年營業毛利率28.25％，比去年同期下滑6.53個百分點。
台泥指出，第三季的8月開始，大陸水泥價格已止跌、開始調漲；加上下半年又是水泥廠的傳統需求旺季，預期，在「價漲量增」下，預期下半年的營運表現將會比上半年有明顯的成長幅度。
中國大陸水泥價格下滑，煤炭價格上漲，台泥(1101)上半年稅後淨利108.52億元，與去年同期小減0.75％，EPS1.82元。台泥累計今年上半年的合併營收500.23億元，年增2.51％。
在水泥價格下滑、生產成本增加下，台泥上半年營業毛利率28.25％，比去年同期下滑6.53個百分點。
台泥指出，第三季的8月開始，大陸水泥價格已止跌、開始調漲；加上下半年又是水泥廠的傳統需求旺季，預期，在「價漲量增」下，預期下半年的營運表現將會比上半年有明顯的成長幅度。
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