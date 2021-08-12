mini LED拉貨順利之下，富采（3714）第二季財報翻轉，單季每股盈餘1.03元，一舉彌平上半年赤字，累計上半年每股盈餘0.65元，已經優於外資預期全年0.52元的預估數。

富采第二季財報雙率雙升，毛利率、營益率大跳，分別達22.75％、6.78％，表彰本業獲利的營益率大跳5個百分點，單季獲利7億元，每股稅後純益1.03元，一季賺一元的獲利實際數已大幅超前外資圈預期。

累計富采上半年順利轉虧為盈，獲利4.4億元，每股稅後純益0.65元，與去年同期相較也轉虧為盈。