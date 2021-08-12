1名女網友日前偷偷為男友買了情侶夾腳拖，但沒想到網購的隔天竟遭對方甩了，她之後私訊官方臉書欲取消男款的訂單，並解釋是因為分手了，沒想到日後收到貨時，裏頭還夾著1封小編親手寫的信，信中114字鼓勵她走出情傷、好好生活等，讓她讀完感動淚崩。

該女網友在Dcard上發文表示，她先前為前男友偷偷買了1款情侶夾腳拖，但網購後的隔1天2人就分手，她無奈之下只好傳訊息給拖鞋品牌的臉書小編，詢問能否取消男款拖鞋的訂單，她向小編解釋說「本來要買給男友的，不過分手了，我想他應該穿不到了」，最後小編也傳訊息安慰她「加油！一切都會過去的，希望你能盡快好起來」。

1名女網友日前偷偷為男友買了情侶夾腳拖，但沒想到網購的隔天竟遭對方甩了，她之後私訊官方臉書欲取消男款的訂單，並解釋是因為分手了。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她日後收到1個包裹，就是先前訂的夾腳拖，而裏頭還附上1張小編手寫的卡片，卡片內容大致上為「記得要按時吃飯、好好休息」、「1個人的世界也可以很好，相信接下來的日子只會更加精采」、「希望這份小禮物和卡片可以給你一點溫暖」，原PO看完之後崩潰大哭、相當感動。

卡片內容大致上為「1個人的世界也可以很好，相信接下來的日子只會更加精采」、「希望這份小禮物和卡片可以給你一點溫暖」，原PO看完之後崩潰大哭。（翻攝自Dcard）

許多網友看到如此溫暖的卡片後，紛紛留言說「小編人好好，我單身看完都想哭了」、「天！好暖，最無助的時候被安慰（尤其是收到手寫卡片）真的會潰堤耶」、「別退啊！我可以跟你一起穿」、「這樣暖心的店家，我都想用新台幣讓他們下架了」。