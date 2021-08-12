數字科技（5287）公告第二季與上半年財報，第二季營收4.01億元、營業淨利1.80億元、稅後淨利1.53億元，季增率分別為3％、8％與7％，每股盈餘3.62元。數字科技表示，上半年受益擴增平台服務，提升會員黏著度，加上香港8591寶物交易啟動收費，Tasker與結婚吧持續挹注營收，推升上半年營收7.92億元，創歷史同期新高，營業淨利3.47億元、稅後淨利2.97億元，每股純益7.05元。

以各平台營收比重來看，591房屋交易營收佔比63％，8591寶物交易營收佔比21％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班暨人力相關平台營收佔比8％。

數字科技表示，雖第二季面臨國內本土疫情影響，惟全平台會員數已累積逾1200萬人，且591、8891與8591等旗艦平台位居市佔第一的優勢，帶動第二季營收4.01億元，仍創歷史同期新高，營業淨利1.80億元、稅後淨利1.53億元，季增率分別為8％與7％，每股盈餘3.62元。

數字科技7月營收1.34億元，較上月成長9％，其中8591寶物交易網受惠暑假到來，民眾在家玩遊戲時間增加，帶動8591寶物交易網7月營收月增及年增均雙位數成長。累計1-7月營收9.26億元，年增率6％。

數字科技表示，雖6、7月合併營收受到疫情影響，累計1-7月合併營收仍達9.26億元，較去年同期成長6％。隨著近日疫情降級，宣布返回公司的同時，公司亦提出各項防疫措施，包括發放3倍日薪疫苗獎勵金，鼓勵員工施打疫苗增強免疫力，旗下518熊班及Tasker出任務更推出解封振興優惠活動，以期與用戶一同恢復社會正常穩定的生活。

展望下半年，隨著國內疫情趨緩可控，以期房市、車市需求可望回溫，帶動591房屋與8891汽車刊登數成長，在資訊服務瞬息萬變的環境，將持續打造生活服務資訊生態圈，透過垂直與橫向發展模式，加上新站台的布局推廣，對中長期營運展望抱持正向看待。