籃籃左手臂沾到豬屎 。（民視提供）

阿翔跟小豬體驗替種豬取「精」。（民視提供）

《綜藝新時代》浩角翔起、籃籃與黃沐妍（小豬），這次到高雄大寮來體驗豬農，開場浩翔兩人穿著充氣豬裝，籃籃跟小豬則是戴上可愛豬頭套，4人大跳CoCo李玟的經典熱舞-Di Da Di，沒想到跳著跳著卻變成了「豬界全武行」真的是「低打低」（豬打豬）浩翔兩人拳腳相向纏鬥在一起，甚至打到在地上翻滾，籃籃跟小豬則在一旁補刀，搞得現場是一片混亂。阿翔起身後無奈說：「每次都要花時間抓頭髮，每次都被開場搞砸。」

幫小豬移完欄後，來到豬舍中的「小學區」，一邊聽職人林岳昌講解豬如何分區及豬的狀態後，職人表示目前的欄位是已經將豬移欄，所以這裡才會被清空而且地板也經過刷洗才這麼乾淨，浩子聽完馬上蹲下來檢查，也表示地板乾淨程度跟民宿相當，不料在訪問結束的同時，籃籃赫然發現左臂上不幸中「彈」，當場崩潰大叫，當工作人員詢問「豬屎」在手臂上的感覺時候，瞬間恢復理智並且描述「手感」，逗趣的模樣讓大家捧腹大笑。

比賽輸的阿翔跟小豬確定為「取精組」，阿翔穿上了齊天大聖的服裝扮演西遊記中的大師兄孫悟空，而小豬則是扮演唐僧，兩人相約來種豬區「取精」。在取精的過程中，老闆透漏以前有專門的牽豬哥高手，可以隨意控制種豬射精的時間，浩子聽到之後立刻要求老闆「傳授密技」，不過老闆無奈表示，牽豬哥這項技術實在是太深奧了，連自己都還沒練成隨意控制射精時間的技術，讓浩子大失所望。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視播出，每周日下午1點在八大綜合台播出。