76輛比亞迪電動公車外銷芬蘭，下週在赫爾辛基上路。（比亞迪官方微博）

下周開始，76輛嶄新的中國製電動公車將在芬蘭首都赫爾辛基正式投入營運，擁有這些車輛的Nobina公司也因此成為芬蘭最大的電動公車運營商。Nobina表示，目前公司擁有超過110輛純電動公交車，都是來自中國車企比亞迪。

比亞迪宣布，再次向北歐最大公共交通運營商Nobina集團交付76台純電動大巴，車隊涵蓋旗下純電動巴士家族4款車型，將於本月投入芬蘭首都赫爾辛基營運，比亞迪北歐新能源版圖再下一城。加上一個月前交付給圖爾庫市的43台大巴，比亞迪為Nobina打造的芬蘭史上最大電動巴士車隊（合計119台）至此如期投入運營。

車輛交付儀式在Nobina芬蘭公司總部舉行，Nobina芬蘭公司總經理Petri Auno、運輸總監Mrten Winqvist、芬蘭交通局總監Tero Anttila出席見證並現場試乘全新車輛。

這是近年來比亞迪純電動大巴車型在歐洲交付最為完整的一次：涵蓋12米、13米大巴，全新15米城際大巴和18米鉸鏈式大巴。

值得一提的是，全新18米純電動鉸鏈式大巴搭載了頂部充電功能，方便快捷，且載客量高達112人。

此外，首次投入大規模商業化運營的15米城際純電動巴士在配置上也全面升級：車內配有50個座椅，載客量90人以上；全新一代磷酸鐵鋰電池配合先進的電池熱管理系統，電池能量密度提升的同時兼顧安全性能，車輛在SORT工況下續航高達400公里，滿足全天運營需求。

基於北歐地區嚴寒的運營環境以及客戶需求，車輛均採用定制化設計，部分車型在比亞迪歐洲本地工廠生產。車內預加熱功能幫助整車在上路前提升車廂溫度，保障司機及乘客的舒適性。此外，駕駛艙採用全包圍結構，在疫情期間加大對司機保護。

在北歐市場，比亞迪純電動大巴足跡遍布20多個城市，累計營運里程超過2500萬公里，相當於減少二氧化碳排放2.7萬噸。

Nobina 集團芬蘭公司總經理Petri Auno表示：「8月中旬開始，這些車輛將投入首都運營，成為芬蘭最大的純電動巴士車隊，對於這一里程碑式的成就，我感到非常自豪。為了迎接這批全新的車隊，我們在有限的時間做了十足的準備，並且完成了這個挑戰性的任務！這對於Nobina、當地交通局和所有乘客，都向前邁出了一大步，開創了良好開端。到明年這個時候，我們計劃將Nobina運營的純電動巴士數量增加一倍。在此，我要特別感謝比亞迪從始至終提供的精誠服務，希望未來可以進一步合作。」