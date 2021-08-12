資深主播許乃仁提醒教練讓學員保持探索運動的樂趣。(海碩整合行銷提供)

中華民國網球協會為提升教練專業技能，舉辦「110年培育網球運動教練人才研習會」，今天(12日)於台北市網球中心展開「菁英教練講習」第二梯次首日課程，包括資深主播許乃仁、台維斯盃國家代表隊總教練的賴建豪及退役選手陳迪分享相關經驗，讓與會教練獲益良多。

今天的首堂課程由2017世大運競賽總經理張思敏講授「運動教練管理學」，定義運動教練的角色、功能與職責；第二堂課由資深主播許乃仁分享大滿貫現場報導的相關經驗，許乃仁並以大家熟悉瑞士球星費德勒(Roger Federer)為例，告訴學員費德勒從小擁有旺盛求知慾，身旁的教練與父母對他的興趣並不設限，也讓費天王同時接觸足球與網球，長大後將足球所學的腳步運用在網球上，因此費德勒擁有如紳士般、同時也是當今網壇最靈巧的步伐。

下午課程由曾任台維斯盃國家代表隊總教練的賴建豪主講網球技術訓練要訣，除了說明8到12歲的青少年是養成個人球風特色的關鍵時期的要點，也帶領學員到球場進行教學示範，透過實作幫助教練們建立正確的技術訓練觀念。

最後一堂課的講師陳迪則分析與探討網球比賽要素，包含技術、策略、心裡、體能、自我認知與覺察等5大面向；陳迪亦分享個人征戰職業賽事的心得與收穫，並透過實戰影片解說，也讓在座教練對於各大比賽要素有了不同的認知與觀點。