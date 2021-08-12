勞動部今天推出「應屆畢業青年就業促進方案」，蔡英文總統表示，政府該做的，是盡可能給大家更多的支持，幫大家減輕負擔，共同度過這段困難的時期。因此，在紓困4.0推出後，不斷蒐集大家的意見，也不斷努力在紓困方案中納入更多需要幫助的朋友，「紓困政策，政府會繼續努力！」

蔡英文今晚在臉書表示，因為疫情，她知道很多人的工作都受到不小的影響。剛離開校園、正在找工作的畢業生，也面臨比以往更嚴峻的挑戰。

即使面臨挑戰，大家還是非常努力落實防疫措施，也在疫情下改變了很多生活的習慣。她認為，這是台灣可以在三個月內，從單日最多新增723例確診降回個位數，最主要的原因。「真的辛苦大家、也謝謝大家了。」

她說，政府該做的，是盡可能給大家更多的支持，幫大家減輕負擔，共同度過這段困難的時期。因此，在紓困4.0推出後，不斷蒐集大家的意見，也不斷努力在紓困方案中納入更多需要幫助的朋友。

蔡英文舉例，就在今天，勞動部提出了「應屆畢業青年就業促進方案」，包含青年尋職津貼、青年就業獎勵、學習獎勵金等計畫，希望協助應屆畢業生及年輕朋友，找工作可以有獎勵，想加強職業訓練的話，也能有獎助。

另外，關於從事部分工時或全時的中高齡就業朋友反應的需求，也進一步擴大勞工紓困申請，讓更多人可以申請1萬元津貼。從8月13日，也就是明天早上開始，就可以請領。她說，再次謝謝大家配合防疫，「紓困政策，政府會繼續努力！」