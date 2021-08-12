中市放寬藝文空間開放措施，入館民眾須量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，且全程佩戴口罩。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

全國疫情二級警戒延長至8月23日，且部分管制鬆綁。台中市文化局即日起放寬藝文空間開放措施，各展覽空間免預約即可依容留人數入館參觀，五大文化中心和台中文學館重新開放兒童展廳，恢復舉辦講座和教育推廣活動；市立圖書館各分館恢復原本開放時段。此外，推出「台中原創線上講座」，透過視訊與文創業者、民眾分享文創產業趨勢。

台中市文化局指出，中市五大文化中心和台中文學館，取消預約制度並依各展間容留人數開放民眾參觀，並重新開放兒童展廳並恢復舉辦講座和教育推廣活動，表演場館和戶外演出開放入場，有固定座位採梅花座，若無固定座位則應保持安全社交距離，第一排觀眾與舞台前緣至少距離3公尺以上。此外，表演者已實施快篩、PCR檢測陰性或有疫苗接種紀錄逾14日，演出時得不佩戴口罩。

文化局強調，各場館維持單一出入口並規劃參觀動線，並設置「社交距離宣導員」，提醒民眾保持室內1.5公尺的安全社交距離，而入館民眾須量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，全程佩戴口罩且禁止飲食。

台中市立圖書館表示，恢復原本的開放時間，部分館舍營運至晚上9點，呼籲民眾「快速借閱，一次借足」，減少於館內停留時間，各館依實際面積計算容留人數，館內以不超過100人為原則進行總量人流管制。

此外，文化局推動「TCOD」（Taichung Original Design）品牌計畫，今年徵選出27組文創產品授予「2021台中原創」，並將於8月18日至8月20日規劃3堂文創線上講座，透過Google Meet視訊方式，和文創業者及民眾線上分享文創產業趨勢，活動免費、須上網報名。